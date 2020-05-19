السعودية تسجل أعلى نسبة شفاء من"كورونا"

19 مايو 2020 - 03:53 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 59854 حالة حتى الآن ، بينها 27891 حالة نشطة، منها 251 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأكد المتحدث، أنه تم تسجيل 2886 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 31634 حالة، كأكبر نسبة تعافي من الفيروس والتي تجاوزت الـ50%.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 329 حالة.