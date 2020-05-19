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حقيقة إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد
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الزمالك

كورونا

محافظ الدقهلية

طارق حامد

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصابة نجم نادي الزمالك طارق حامد بفيروس كورونا، حيث كان في لقاءه بمحافظ الدقهلية قبل أيام من إعلان إصابة المحافظ بالفيروس.

وكان طارق حامد استغل أجازته في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، وزار المحافظ والتقى به.

فيما أكد مقربون من "حامد" أن النجم يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال بعض المقربين من اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن اللاعب بخير ولم يصبه أي مكروه والمعروف أن فترة الحضانة لفيروس كورونا في الجسم تكون 14 يوما، وفي حالة مخالطة أي شخص مصاب مع مرور هذه المدة الزمنية دون ظهور أي أعراض فهذا يؤكد أن الشخص سليم ولا يعاني من العدوى، مشيرين إلى أن زيارة طارق حامد للمحافظ كانت بتاريخ 1 من شهر مايو الجاري، أي منذ 18 يومًا.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.


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