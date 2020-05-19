الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

19 مايو 2020 - 03:06 م

تشير الحسابات الفلكية لهذا العام إلى تعذر رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان، أى يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية والذى يوافق هذا العام يوم الجمعة المقبل 29 رمضان الجاري.

وقال الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد، إن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الأحد المقبل حسابيا، حيث سيكمل شهر رمضان عدته 30 يومًا.

فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الجمعة المقبل هلال شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1441، حيث تعلن بداية الشهر وأول أيام عيد الفطر المبارك ، حيث يعتمد أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه فى مصر وأغلب الدول الإسلامية على رؤية الهلال يوم الرؤية الشرعية، مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتى تقطع بوجود الهلال الجديد ولا تضمن رؤيته.