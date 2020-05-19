  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق حامد

حقيقة إصابة طارق حامد بفيروس كورونا

"الفلك": لن يتم استطلاع هلال رمضان يوم الرؤية

الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

ما بعد العيد.. الوزراء يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية

قرار مفاجيء بدولة خليجية .. هذا ما حدث لحاملي رسالة الدكتوراة

قرار مفاجئ بدولة خليجية.. هذا ما حدث لحاملي رسالة الدكتوراه

كورونا

دراسة صادمة.. الصيف لن يوقف فيروس كورونا

مفيد فوزي

مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

صورة من الفيديو

الأبراشي لرئيس صحة البرلمان: باب النجار مخلع

لأول مرة.. باسم ياخور : سوريا أصبحت "مستنقع"

لأول مرة.. باسم ياخور : سوريا أصبحت "مستنقع"

تامر أمين

تامر أمين: "إيه الحنية دي يا حكومة"

الهجوم الـ 28.. سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية

الهجوم الـ 28.. سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية

طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا

آخر الأخبار

طبيب يحذر
طبيب يحذر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الهند.. إصابات كورونا تتخطى 80 ألفا

#

جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

#

طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج

#

رواية مبشرة من طبيب متعافى من كورونا

الصيادلة

كورونا

النيل للأخبار

الكمامات

حذر الدكتور جورج عطا الله، عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، المواطنين من شراء مستلزمات الوقاية من الباعة الجائلين في الشوارع.

وأضاف "عطا الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستلزمات ينبغي أن يتم شراءها من الصيدليات ومنافذ القوات المسلحة والأماكن الحكومية، معقبًا: "مينفعش اشتري كمامات من إشارات مرور".

 وتابع :"أن الكمامات المصنعة من القماش ليس لها أي دور وقائي نهائيا، وإنما هي مجرد فاشون فقط، وأكثر خطورة لكون المواطن يتعامل باريحية بزعم انه يتبع الإجراءات الوقائية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لهذه الدولة.. هدية استثنائية من السعودية لمنكوبي كورونا
» طبيب:هذه الكمامة أكثر خطورة من كورونا
» مشهد تمثيلي مسيء في رمضان بدولة خليجية
» ابتكار قناع طبي يمكنه قتل فيروس "كورونا" فور لمسه
» رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر
» كريمة: أصحاب تلك المهن في "جهاد مدني"
» فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا
» الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"
» تفوق الخيال.. استخراج فتاة من بطن تمساح
» ماكرون يفقد أغلبيته في البرلمان
» اعتبارا من الجمعة.. "الأرصاد" تزف خبرا سارا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية