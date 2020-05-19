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وكالات - الدويني فولي

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المسجد الأقصى

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أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر، إثر إغلاق استمر لنحو الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان: ”يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بعد عيد الفطر السعيد“.

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