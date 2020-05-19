أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر، إثر إغلاق استمر لنحو الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.