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تفوق الخيال.. استخراج فتاة من بطن تمساح

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تفوق الخيال.. استخراج فتاة من بطن تمساح
تفوق الخيال.. استخراج فتاة من بطن تمساح
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عبد القادر وحيد- متابعات

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إندونيسيا

الفتاة

بطن تمساح

في واقعة غريبة ونادرة، تمكن بعض الأهالي في أندونيسيا من استخراج فتاة من بطن تمساح، عقب ابتلاعها.

وكانت فتاة أندونيسية قد سقطت في نهر سيببامبان بعد أن اختل توازنها، حيث ظهر فجأة تمساح ضخم، وتمكن من سحب الفتاة من زراعها وجرها تحت الماء حتى ابتلعها.

وقام أهل القرية بالبحث عن الفتاة وإنقاذها، حيث عثروا عليها داخل بطن التمساح.

الغريب في الأمر أنه تم العثور على جسدها دون جروح أو خدوش.

وبحسب تصريح  الشرطة فإن جثة الضحية كانت سليمة ، حيث كان التمساح مسنا بلا أسنان، وتم نقل الفتاة الى أقرب مركز صحي ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذها، بحسب قوله.


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