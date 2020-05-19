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الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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قطاع الطيران

أعلنت مصادر في قطاع الطيران ومصادر بشركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنه تم تسريح مئات العاملين من الشركة خلال الشهر الجاري ومن بينهم أطقم ضيافة بسبب جائحة فيروس"كورونا" لوقف رحلاتها، ومن المتوقع خفض مزيد من الوظائف.

وكانت شركة الطيران التي يبلغ عدد موظفيها 20 ألفا و530 قد أوقفت رحلات نقل الركاب في مارس وأعلنت عن استغنائها عن عدد كبير من العاملين ،حسبما نشرت " الوطن".  

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد في تصريحات صحفية إن الاستغناء يشمل جميع قطاعات شركة الطيران، لافتة إلي أن الطلب علي السفر سينخفض بشكل كبير في المستقبل القريب ولذلك ينبغي تبني قرارات صعبة لضمان تجاوز الاتحاد للعاصفة.

كما قلص الاتحاد الذي خسر 5.6 مليار منذ 2016 الأجور في ظل التوقف شبه التام لحركة السفر العالمية.

جدير بالذكر أن الشركة سيرت عددا من الرحلات لنقل الركاب منذ مارس معظمها لأجانب يغادرون الإمارات وأعلنت عن عزمها لاستئناف الرحلات في يونيو.


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