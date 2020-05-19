  • الثلاثاء 19 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رئيس مجلس الوزراء

ما بعد العيد.. الوزراء يصدر قراراً بشأن الإجراءات الاحترازية

قرار مفاجيء بدولة خليجية .. هذا ما حدث لحاملي رسالة الدكتوراة

قرار مفاجئ بدولة خليجية.. هذا ما حدث لحاملي رسالة الدكتوراه

مفيد فوزي

مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

صورة من الفيديو

الأبراشي لرئيس صحة البرلمان: باب النجار مخلع

تامر أمين

تامر أمين: "إيه الحنية دي يا حكومة"

الهجوم الـ 28.. سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية

الهجوم الـ 28.. سقوط صاروخ بمحيط السفارة الأمريكية

"أنا مش أنا ".. أول تعليق لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

لأول مرة.. باسم ياخور : سوريا أصبحت "مستنقع"

لأول مرة.. باسم ياخور : سوريا أصبحت "مستنقع"

الإعلامي عمرو أديب

أديب يعلن توقف برنامجه وغيابه عن الشاشة

ساويرس مودعا صالح كامل: " فى جنة الخلد يا حبيبى"

ساويرس مودعا صالح كامل: "فى جنة الخلد يا حبيبى"

الأبراشي لرئيس صحة البرلمان: باب النجار مخلع

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

البرلمان العراقي يصوت الإثنين على حكومة علاوي

#

قيس سعيد: حل البرلمان في تونس

#

البرلمان الأفريقي يشيد بإنجازات السيسي لصالح القارة السمراء

#

عبدالعال لرئيس البرلمان الأوروبي: كلامك غير مقبول

البرلمان

الإبراشي

الأولى

كورونا

رد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، علي الصورة المتداولة له أثناء مشاركته في الإفطار الذي أعده النائب محمد سليم، بمنطقة وسط البلد، قائلا :"كان قدرياً وغير معد له سلفاً".
 وأضاف العماري خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: هذا الموضوع كان قدراً ..وذهبت أنا 6 نواب من الأقصر وقنا وأسوان ..وأقسم بالله هذا ما حدث. ولفت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن عددا من شاركوا في الإفطار لا يزيد عن 25 فردا، وتم مراعاة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى مكان الإفطار يتسع لـ250 فرداً.

و من جهته قاطعه الإبراشي متسائلا، كيف لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري، يقوم بذلك رغم أنه لابد أن يكون قدوة، وتابع : أنت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مينفعش يبقا باب النجار مخلع ،ليرد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قائلاً: المشهد غلط..وليس هناك نية سيئة أو ترتيب مسبق لذلك، وأنا بعتذر عن الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابتكار قناع طبي يمكنه قتل فيروس "كورونا" فور لمسه
» رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد عيد الفطر
» كريمة: أصحاب تلك المهن في "جهاد مدني"
» فريق صيني يطور لقاحا لوقف كورونا
» الطيران الإماراتي يسرح مئات العاملين بسبب "كورونا"
» تفوق الخيال.. استخراج فتاة من بطن تمساح
» ماكرون يفقد أغلبيته في البرلمان
» اعتبارا من الجمعة.. "الأرصاد" تزف خبرا سارا
» الوزراء: تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا والإجمالي يصل 1638
» الأزهر ينعى الشيخ صالح كامل: "كان من رواد العمل الإنسانى"
» الإفتاء تجيز الإفطار لارتفاع درجة الحرارة.. بهذا الشرط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية