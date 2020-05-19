الأبراشي لرئيس صحة البرلمان: باب النجار مخلع

19 مايو 2020 - 01:01 م

رد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، علي الصورة المتداولة له أثناء مشاركته في الإفطار الذي أعده النائب محمد سليم، بمنطقة وسط البلد، قائلا :"كان قدرياً وغير معد له سلفاً".

وأضاف العماري خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً: هذا الموضوع كان قدراً ..وذهبت أنا 6 نواب من الأقصر وقنا وأسوان ..وأقسم بالله هذا ما حدث. ولفت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن عددا من شاركوا في الإفطار لا يزيد عن 25 فردا، وتم مراعاة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى مكان الإفطار يتسع لـ250 فرداً.



و من جهته قاطعه الإبراشي متسائلا، كيف لرئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري، يقوم بذلك رغم أنه لابد أن يكون قدوة، وتابع : أنت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مينفعش يبقا باب النجار مخلع ،ليرد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان قائلاً: المشهد غلط..وليس هناك نية سيئة أو ترتيب مسبق لذلك، وأنا بعتذر عن الواقعة.

