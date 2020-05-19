» اعتبارا من الجمعة.. "الأرصاد" تزف خبرا سارا

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محمود شاهين


أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتعود قريبة من المعدلات الطبيعة بنحو 6-7 درجات، لتصل لـ 35-36 درجة على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، ، قائلا:"إننا نشهد موجة شديدة الحرارة منذ بداية الأسبوع تتعرض لها البلاد حتى نهايته".

 وأوضح ،أن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة لـ 42-43 درجة مئوية على القاهرة، وسوف تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.

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