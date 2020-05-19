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تامر أمين

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تامر أمين: "إيه الحنية دي يا حكومة"

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تامر أمين
تامر أمين
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إيمان هاني

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الحكومة

صدى البلد

تامر أمين

كورونا

عيد الفطر

عقب الإعلامي تامر أمين على إجراءات الحكومة المتخذة خلال عيد الفطر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قائلا : "إيه الحنية دي.. هي الحكومة حنينة كده ليه في إجراءات العيد".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "الحكومة لا تخفي الأعداد الحقيقية ولكن للأسف يوجد بعض المواطنين يرفضون الذهاب للمستشفيات أو لا يعلموا بمرضهم إلا بعد ظهور الأعراض".

وأكد أن وزارة الصحة تقوم بدورها على أكمل وجه من رصد الحالات المخالطة للمصابين لكن المريض من الممكن أن يكون سبب العدوى لبعض المواطنين في الشارع.

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