ساويرس مودعا صالح كامل: " فى جنة الخلد يا حبيبى"

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وفاة

ساويرس

صالح كامل

ودع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس رجل الأعمال السعودي صالح كامل بعبارات مؤثرة، والذي وافته المنية في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وكتب ساويرس على حسابه في تويتر: "فقدت مصر والأمة العربية رجلا أحب مصر كبلده واستثمر فيها عن حب وتقدير وأغدق من أمواله على الخير والبر.. تميز بالطيبة والتقوى والذكاء الحاد.. فقدت فيه أبا وأخا وصديقا أحببته مثل والدى الله يرحمه توفى فى هذا الشهر المبارك فى جنة الخلد يا حبيبى".

وأضاف: "ما أعظم وفاته و هو يصلى فى شهر رمضان المعظم .. كأن الله اختاره فى  لحظة روحية".

جاء هذا في رده على أحد متابعيه، والذي كتب قائلا: "رحمه الله توفي وهو يصلي التراويح مع أبنائه في منزله في جدة وأصيب بجلطة وانتقل إلي جوار ربه.. رحمة الله عليك أبا عبدالله" .

وصالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب .

وقد ولد صالح كامل في عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.


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