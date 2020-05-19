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البحوث الفلكية تعلن هذا الشيء عن زلزال مطروح

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زلزال مطروح
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متابعات- أمينة عبد العال

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اليونان

مطروح

زلزال مطروح

 أعلن الدكتور جاء القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية  أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سجلت زلزال 5.4 علي مقياس ريختر في الساعة 1.22 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأشار إلي أن عمق الزلزال 10 كيلومترات ويبعد 345 كم من مدينة مطروح داخل البحر المتوسط في جزر كريت باليونان، مؤكدا أن المعهد لم يصل إليه أي أنباء عن المواطنين المتضررين كما أنه لم يتم تسجل أي حوادث أو خسائر.

و أضاف أن المحطة سجلت تابع لهذا الزلزال بقوة 4.4 ريختر في الساعة 2.02 من صباح اليوم، وعلي عمق 31 كيلو مترا ويبعد 340 كيلو مترا شمال مدينة مطروح وداخل البحر المتوسط بإحدى جزر كريت اليونانية.


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