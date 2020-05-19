أديب يعلن توقف برنامجه وغيابه عن الشاشة

19 مايو 2020 - 11:27 ص

أعلن الإعلامي عمرو أديب، توقف برنامجه وغيابه عن مشاهديه اعتبارا من اليوم حتى بعد عيد الفطر المبارك.



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "خدوا بالكم من نفسكم، ومن عائلتكم، وربنا معاكم، ويستر عليكم"، مناشدا إياهم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وكشف الإعلامي عن حجم التبرعات التي تم جمعها للحملة التي أطلقها أمس لمساعدة غير القادرين للعلاج بمستشفى وادي النيل بالمجان، منوها بأنها وصلت إلى 24 مليون جنيه.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى الآن.

