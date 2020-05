مقتل وإصابة 29 شخصا في زلزال جنوب الصين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة وقوع زلزال في مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 24 بجراح.

وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال بلغت قوت 5 درجات ضرب مقاطعة يونان جنوب غرب الصين وكان مركز الزلزال على عمق 8 كيلو مترات ، حسبما نشرت " سبوتنيك عربي " .

وقامت السلطات بعمليات الإنقاذ وتم إجلاء السكان من المباني المتضررة إلي أماكن آمنة ولم يتم إجلاء جميع المتضررين بعد كما لم يتم الإعلان عن عدد السكان المنطقة المتضررين والتي يتجاوز عددهم 5 ملايين نسمة.

At least four people were killed and another 23 injured when a 5.0 magnitude earthquake struck Qiaojia County in southwestern China's Yunnan province, local authorities said Tuesday. pic.twitter.com/0XLN7qOurv