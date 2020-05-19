» الأزهر ينعى الشيخ صالح كامل: "كان من رواد العمل الإنسانى"

19 مايو 2020 - 10:36 ص

نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز 79 عامًا.





وأكد الأزهر أن الفقيد عرف عنه المسارعة إلي الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين، فكان رحمه الله من رواد العمل الخيري والإنساني.



