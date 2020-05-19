» الإفتاء تجيز الإفطار لارتفاع درجة الحرارة.. بهذا الشرط

19 مايو 2020 - 10:32 ص

بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية بأن الموجة شديدة الحرارة التي نتعرض لها حاليا من المتوقع أن تستمر حتى الخميس الموافق 28 رمضان، تساءل البعض هل يجوز الإفطار بسبب درجة الحرارة المرتفعة.

وكانت دار الإفتاء قد ردت سابقا علي هذا السؤال حيث أجاز الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق الإفطار بشرط أن يكون لأصحاب المهن الشاقة مثل المزارعين والحمالين والبنائين و أمثالهم الذين يقومون بأعمال شاقة أو لساعات طويلة،وتعتبر هي مصدر رزقهم الوحيد، علي أن يبيتوا النية ولا يفطرون إلا في اليوم الذي يغلب علي ظنهم فيه أنهم سيزاولون هذا العمل الشاق الذين يعملون بالتجربة السابقة أنهم لا يستطيعون معه الصيام وعليهم القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالي إن أمكنهم ذلك.

وخالفه الرأي الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في تصريحات سابقة أن ارتفاع درجات الحرارة أو الرطوبة أو ما مثلهم سبب لترك الصيام مستشهدا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم " أحب الأعمال إلي الله أحمزها حيث أن أحمزها تعني أشقاها، متابعا أن المسلمين الأوائل عاشوا في شبه الجزيرة العربية في ظروف صعبة وقاسية للغاية منها ارتفاع درجة الحرارة ولكنهم ثابروا فأثابهم الله بالسعادة والخير لذلك فارتفاع درجات الحرارة ليس مبررا إطلاقا للإفطار.