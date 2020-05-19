مصري يحكى موقفا مؤثرا عن صالح كامل: مرحبا بك أنا نسيبك

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وفاة

مصرى

صالح كامل

أنا نسيبك

تداول العديد من رواد تويتر مواقف مؤثرة عن رجل الأعمال السعودي صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود، الذي رحل في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وعقب إعلان وفاته كتب أحد رواد تويتر متأثرا برحيله : " الله يرحمه شاهدته مرة واحدة عام  1984 ببرج دلة البركة بجدة وأثناء دخوله علينا البعض وقف ماعدا أنا".

وأضاف:  "سألونىً ليه موقفتش قلتهم مفيش مصرى يقف لباكستاني سلم عليا وقالى أنا سعودى صاحب الشركة ونسيبك بس الأصل باكستاني وكانت لفتة عظيمة منه مصاحبة بابتسامة أعظم الله يرحمه".

ورد عليه أحد محبي صالح كامل قائلا : " أخي العزيز صالح كامل سعودي الأصل وعائلته معروفة ومشهورة بالطائف، بس هو كان يلبس بدلة باكستانية لأنه ما بحب الكرافة، لأنه كان في زيارة لباكستان أيام الرئيس ضياء الحق واقترح عليه الرئيس لبس البدلة الباكستانية لأنها من غير كرافة وفهم بعض الناس لذلك أن أصله باكستاني".

ونعت صحف ووسائل إعلامية سعودية ليلة أمس الشيخ صالح كامل، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 79 عاما، إثر إصابته بجلطة.

كما نعاه رجل الأعمال نجيب ساويرس بعبارات موثرة قائلا : " فقدت مصر والأمة العربية رجل أحب مصر كبلده واستثمر فيها عن حب وتقدير وأغدق من أمواله على الخير والبر.. تميز بالطيبة والتقوى والذكاء الحاد.. فقدت فيه أخت وصديقا أحببته مثل والدى الله يرحمه توفى فى هذا الشهر المبارك فى جنة الخلد يا حبيبى".


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