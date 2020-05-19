معمم شيعي: ذنوبنا مغفورة بسبب ولاية الفقيه

زعم رجل الدين الإيراني المتشدد، علي رضا بناهيان، أن الله تعالى سيغفر ذنوب الإيرانيين، بسبب وجود منصب ولاية الفقيه الذي يتقلده المرشد علي خامنئي.

واستند بناهيان في كلمة له مساء الاثنين، إلى رواية عن محمد بن علي الباقر، خامس الأئمة لدى الطائفة الشيعية، أنه قال: إن "الله يعاقب أي شخص يقبل الإمام الظالم والقمعي، حتى لو كان الناس في ذلك المجتمع صادقين وأتقياء، وإذا كان هناك إمام عادل في المجتمع، سيمحو الله ذنوب هؤلاء الناس رغم أنهم مخطئون".