معمم شيعي: ذنوبنا مغفورة بسبب ولاية الفقيه

زعم رجل الدين الإيراني المتشدد، علي رضا بناهيان، أن الله تعالى سيغفر ذنوب الإيرانيين، بسبب وجود منصب ولاية الفقيه الذي يتقلده المرشد علي خامنئي.
واستند بناهيان في كلمة له مساء الاثنين، إلى رواية عن محمد بن علي الباقر، خامس الأئمة لدى الطائفة الشيعية، أنه قال: إن "الله يعاقب أي شخص يقبل الإمام الظالم والقمعي، حتى لو كان الناس في ذلك المجتمع صادقين وأتقياء، وإذا كان هناك إمام عادل في المجتمع، سيمحو الله ذنوب هؤلاء الناس رغم أنهم مخطئون".
وأضاف بناهيان بحسب ما نقل عنه موقع "انتخاب" الإخباري، وهو يشير إلى منصب ولاية الفقية والمرشد علي خامنئي: ”اليوم، جزء من غفران خطايانا يرجع إلى مبدأ وجود ولاية الفقيه في مجتمعنا“.
كما وصف رجل الدين الإيراني المتشدد، المجتمع والعالم الغربي بـ“المتوحش“، مبينا أنه ”يدعي فقط حقوق الإنسان وخدمة الإنسانية، وكلها أكاذيب ومخادعة وليس لها غرض سوى إلزام الأمم الضعيفة“.
وكان رجل الدين المتشدد أدلى في السابق بتصريحات مثيرة للجدل، وقال فيها ”إن كورونا حرب بيولوجية ضد الإنسانية ومحور المقاومة“، في إشارة إلى استهداف المحور المتحالف مع إيران في المنطقة.