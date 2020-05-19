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لن تتخيل السبب.. 3 فيتامينات تحميك من عدوى كورونا

صحة وتغذية

ارشيفية
ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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البيض

الأسماك

كورونا

فيتامينات

كشف المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة عن 3 من الفيتامينات المهمة التى ترفع المناعة الصحية للكبار والصغار وهى مجموعة فيتامينات (أ) و(ج) و(د) مشيرا إلى أن عصير البرتقال بالجزر غنى بفيتامين أ و ج، لافتا إلى أن فيتامين أ و ج  من الفيتامينات الداعمة للمناعية وعصير الجزر بالبرتقال وصفة سريعة ومنعشة للجهاز المناعى خاصة فى ظل الحاجة لرفع المناعة لمواجهة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.

وقال المعهد القومى للتغذية، إن كوب من اللبن مع ملعقة كبيرة من الكركم مضافا إليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض يعطينا ما يسمى بعصير اللبن الذهبى أو اللبن بالكركم والعسل ويساعد على الوقاية من الأمراض المعدية وفى مقدمته كوفيد 19، لافتا إلى أن العسل الأبيض يحفز المناعة.

يشار إلى أن فيتامين د فى الأوسوفورتين، تحتاجه خلايا المناعة للمساعدة فى تدمير مسببات الأمراض التى تسبب عدوى كورونا، وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د إلى مكملات غذائية، كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن المكملات الغذائية من فيتامين د تساعد فى الحماية من التهابات الجهاز التنفسى الحادة، ونصحت الوزارة بالتعرض للشمس ما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين د كما يوجد فى بعض المصادر الغذائية مثل البيض والأسماك.

وجدير بالذكر وفقا لبيانات الطب العلاجى بوزارة الصحة أن فيتامينى (ج وهـ )عند محاربة الجسم للعدوى فإنه يعانى مما يسمى بالإجهاد التأكسدى الذى يؤدى إلى إنتاج الشوارد الحرة التى يمكن أن تخترق جدران الخلايا، وتحدث التهاب الأنسجة ويساعد فيتامين ج وفيتامين هـ على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدى، كما يساعد فيتامين ج أيضا على إزالة الشوارد الحرة من خلال تحفيز الخلايا البيضاء لإنتاج ما يعرف بالخلايا الأكلة، وتشمل مصادرة البرتقال والليمون والجوافة والكيوى والبروكلى والطماطم والفلفل والمكسرات والخضروات الورقية.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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