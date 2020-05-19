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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن جائزة عالمية باسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق، الذي تم اغتياله في مطلع يناير الماضي.

وبحسب ما نشره موقع "إيران إنترناشونال" أمس الاثنين، فقد أطلقت السلطات الإيرانية الجائزة عالمية، ومنحها إلى أشخاص في مجال ما وصفته بـ"النضال والمقاومة".

 ووضع روحاني للجائزة  لجنة تضم 19 عضوًا أسماها روحاني "مجلس وضع السياسات لجائزة اللواء سليماني العالمية".

ونقلت إيران إنترنشنال عن وكالة إرنا الرسمية أن اللجنة تضم: وزير الخارجية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتليفزيون، وممثلون عن حزب الله اللبناني، وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة أنصار الله في اليمن.

يذكر أن النظام الإيراني يطلق على الميليشيات التي تدين بالولاء لطهران باسم "فصائل المقاومة"، وستمنح هذه الجائزة لمن لهم دور في مجال المقاومة والنضال، وذلك بحسب معايير تخدم السياسة الإيرانية.

وكان مجلس الثورة الثقافية الجائزة قد أقرّ في يونيو الماضي، عقب اغتيال سليماني بشهور.

واغتيل سليماني في الثالث من يناير من العام الجاري، عقب استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة، عقب خروجه من مطار بغداد، رفقة عدد من مقربيه على رأسهم أبو مهدي المهندس.


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