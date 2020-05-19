أخيرًا.. القبض على الأنف الكبير صاحب الـ900 جريمة قتل

19 مايو 2020 - 09:33 ص

تمكنت أجهزة الأمن المكسيكية من القبض على لويس جيراردو في "لوس ازتيكاس" في مقاطعة كارتل خواريز بمدينة كويرنافاكا وسط ولاية موريلوس في المكسيك.

ويلقب "جيراردو" بلقبين "العم إل تيو" و"الأنف الكبير إل ناريزون" وتشتبه السلطات المكسيكية أن متورط في ما لا يقل عن 900 جريمة قتل، بما فيها قتل عمال كانوا يعملون في القنصلية الأمريكية وعائلاتهم، حسبما نشرت سكاي نيوز عربية.

وهو مطلوب في الولايات المتحدة للاشتباه في ضلوعه بقتل عاملة القنصلية الأمريكية، ليزلي آن إنريكيز كاتون، البالغة من العمر 25 عامًا وزوجها شريف آرثر ريدلفز البالغ من العمر 30 عامًا وكذلك زوج موظف قنصلية آخر، خورخي ألبرتو سالسيدو سنيسيروس 37، كما أنه متهم بشن هجوم علي 5 مراكز لإعادة التأهيل في مدينة سيوداد خواريز بولاية تشيهواهوا، وقتل عدد من النساء والأطفال علي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

كما يعتقد أنه العقل المدبر لتقل ما لايقل عن 15 طالبا تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما في سيوداد خوارير عام 2015، وخلال 4 سنوات في الفترة ما بين 2008 إلي 2012 قتل في المتوسط 3700 شخص في مدية سيوداد خوارير التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة وتوصف بأنها واحدة من أخطر مدن العالم.