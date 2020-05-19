مات وهو يصلي التراويح.. محبو صالح كامل يودعونه بعبارات مبكية

19 مايو 2020 - 09:25 ص

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل، حيث نعاه محبوه في العالم العربي بعبارات مؤثرة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نعى كامل قائلاً: "فقدت مصر والأمة العربية رجلاً أحب مصر كبلده واستثمر فيها عن حب وتقدير وأغدق من أمواله على الخير والبر.. تميز بالطيبة والتقوى والذكاء الحاد".

وأضاف ساويرس: "فقدت فيه أخًا وصديقًا أحببته مثل والدى الله يرحمه توفى فى هذا الشهر المبارك فى جنة الخلد يا حبيبى".

وعلق آخر: "رحمه الله توفي وهو بيصلي التراويح مع أبنائه في منزله في جدة وأصيب بجلطة وانتقل إلى جوار ربه.. رحمة الله عليك أبا عبدالله".

وكتب آخر: "رحمة الله عليك الشيخ صالح إنسان حب بلده بجد وتكفي حبه لمصر وزواجه من إنسانة محترمة مثل صفاء أبو السعود الله يغفر له ويدخله فسيح جناته بحق هذه الأيام المفترجة يارب".

وكانت مواقع سعودية قد أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل عن عمر يناهز 79 عامًا.

وصالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتليفزيون العرب .

وقد ولد صالح كامل في عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.