» شريف إكرامي يحرج مدحت العدل بتعليق ناري بعد إساءته إلى الأهلي

19 مايو 2020 - 08:34 ص

رفض شريف إكرامي - حارس النادي الأهلي - تغريدة كتبها السيناريست مدحت العدل بشأن لقب نادي القرن.



وقال "مدحت" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : تخيلوا لو هناك 6بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب 2 منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في 3 بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له 9 نقاط والذي فاز ببطولتين ( الزمالك) له 8 نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن.



و رد إكرامي قائلا: د/مدحت تعلم جيداً مدي تقديري و احترامي لحضرتك لكن اثارة قضية مضي عليها اكثر من عقدين من الزمن لن تغير من الواقع في شيء بل فقط ستؤدي لمزيد من التعصب بين اكبر جمهورين في مصر و الذي تضررنا منه جميعاً و الفوز بجائزة نادي القرن لن تزيد او تنقص لحب و انتماء كل منا لناديه.



وأضاف: و بعيداً عن الجدل الذي نراه يوميا علي السوشيال ميديا اؤمن دائماً ان العقليات الناضجه امثال حضرتك لها دور كبير في توجيه مشاعر الجمهور في الاتجاه

الصحيح،الاتجاه الذي يرسي المسانده و الدعم و ينبذ التعصب،اتمني ان تقبل تعليقي المجرد من اي انتماءات ودائماً لك كامل احترامي رغم اي خلاف.

