تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن وفاة الشيخ صالح كامل

أحمد عادل شعبان
كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مفاجأة عما حدث للشيخ صالح كامل قبل وفاته بدقائق.
ونشر آل الشيخ صورة لـ"كامل" مع العاهل السعودي الملك سلمان ، وعلق عليها قائلا: رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي ل عبدالله ومحي والأسرة الفقيد ... توفي وهو يصلي في شهر كريم.
رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي ل عبدالله ومحي والاسرة الفقيد ... توفي وهو يصلي في شهر كريم ???? pic.twitter.com/A7Pa9l7zzN— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2020
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