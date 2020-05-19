» أصالة تتعهد لـ تركي آل الشيخ بدفع 100 ألف ريال .. فما السر؟

19 مايو 2020 - 05:47 ص

أعلنت المطربة أصالة عن دعم حملة يدعمها المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - بـ 100 ألف ريال.



وقال "سعود آل سويلم" في تغريدة عبر حسابه بـتويتر" : أتحدى الأسطورة أبوناصر على مباراة في البلايستيشن خيريه، وتكون المباراة بمشاركة الجميع لتوفير اكثر من مسكن لصالح منصة جود الاسكان. والوعد 29 رمضان اذا قبل التحدي.



و رد "آل الشيخ" : قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان واباخذ الميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ماحددت 29رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع.



و ردت أصالة قائلة: وأنا معك ياأبو ناصر وعاشت السّعوديّه وعاشوا رجالها ويشرّفني أنّ أدّعم هذه الحمّله بمئة ألف ريال ..وهذا أقلّ واجب تجاه هذا الوطن الّذي وقف مع الجميع>

