ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح وعلاج كورونا

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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المصريون ووكالات

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إدارته تنوي إصدار «إعلان كبير» حول موضوع اللقاح والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، خلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع مديرين تنفيذيين لعدد من المطاعم وقادة في قطاع الضيافة: «هذا كان يوما مهما جدا فيما يتعلق بالعلاج... واللقاح. تم إحراز تقدم هائل».
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تم الإعلان عن «أمور مهمة» حول اللقاح والعلاج لفيروس كورونا، وتابع: «بعض الإعلانات الكبيرة قادمة... وارتفع السوق بما يقرب من 1000 نقطة».
وأكد ترامب ومسؤولون في إدارته عدة مرات خلال السبت والأحد الماضيين أن الولايات المتحدة تنوي الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى أواخر عام 2020 ليجري توزيع مئات ملايين الجرعات بين سكان البلاد.
وقال ترامب إن إدارته مركزة على اختبارات 14 لقاحا محتملا وتعمل على حصرها في قائمة أقصر، مشيرا إلى أنه يدرس توزيع المصل الناجح مجانا.

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