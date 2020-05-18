محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يوم الاثنين، إنفراد «المصرى اليوم» بإصابته بفيروس كورونا.
وقال في اتصال ببرنامج على مسؤوليتى للإعلامى أحمد موسى، أنه شعر بإجهاد منذ 3 أيام وبعد عودته من لقاء وزير الرى بالقاهرة طلب من وكيل وزارة الصحة أن يأخذ منه مسحات.
وأضاف المحافظ «فور عودتى من لقاء الوزير شعرت بالإجهاد وكحة فتوجهت للاستراحة وطلبت من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة أن يأتى ويأخذ المسحات وبالفعل حضر مع ممرض وأخذ مسحة من الأنف والفم وأكد وكيل الوزارة وظهرت النتيجة بعد الإفطار وجاءت إيجابية».
وتابع «لم أذهب الاستراحة خوفا من نقل العدوى لزملائى، وحاليا أنا في الاستراحة أتبع بروتوكول علاج وزارة الصحة، حيث تم عمل أشعة على الصدر وتحاليل للدم للبدء في تلقى العلاج».
وعن إصابته بأى أعراض للكورونا قال «لا توجد أي أعراض سوى الإجهاد والكحة.. لكن حرارتى عادية وصحتى جيدة»

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