» وزير التعليم العالي يكشف: أجرينا 37 بحثًا عن كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قال د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين في ضوء الدور الهام والحيوي للقطاع الطبي في خدمة الوطن.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن توجيه الرئيس كان واضح جدًا، حيث أن أعداد الاطباء مقارنة بالمواطنين أقل من المعدلات العالمية.
وتابع وزير التعليم العالي، أن الرئيس تحدث عن تحديث المنظومة الطبية والتوسع في إنشاء كليات جديدة بمعايير جودة عالمية والعمل على رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم للعمل، والبحث عن أليات لجذب الأطباء للعمل، ووجه بعمل دراسة متكاملة لكل ما يستحقه الطبيب المصري من بدالات تعينه على مواجهة أمور الحياة.
وتابع، أن الرئيس حملنا مسئولية كبيرة حينما تحدث عن قدرة العلماء المصريين أن يكونوا جزء من المنظومة العالمية للبحث، ومنذ ذلك التكليف تم تشكيل لجان بحثية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم الوصول لعدد من الأبحاث تم تسجيلها على المنصات العالمية، موضحًا أن نصيب مصر من الأبحاث الإكلينيكية حول كورونا 37 بحث، بينما إفريقيا قدمت 51 بحث، كما أن الابحاث المصرية تمثل أكثر من 50% من أبحاث الشرق الأوسط لمحاولة الوصول للقاح لفيروس كورونا، وهي أبحاث راقية تستطيع أن تكون على المستوى العالمي

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