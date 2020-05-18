هذا هو السبب الحقيقي لارتفاع أعداد المصابين بكورونا

18 مايو 2020 - 10:30 م

أرجع الإعلامي وائل الإبراشي، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى ما فوق الـ500، يعود إلى نمط الحياة والطقوس التى اعتاد عليها المصريين خلال شهر رمضان والتجمعات التى تصحبه،، وتابع:"لأول مرة نقفذ إلى ما فوق الـ500 وذلك لأننا لا نريد أن نتخلى عن طقوسنا الاجتماعية خلال شهر رمضان.



وأعرب "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، عن تخوفه تجاه ارتفاع أعداد الإصابات أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة مع دخول عيد الفطر المبارك.



وتابع:" المخاوف تظل قائمة .. سنظل نتابع ما يحدث فى مصر فى ظل ارتفاع أعداد المصابين..أخشى أن ندخل فى معدلات إصابة أكبر".

