مفيد فوزي يكشف نصيحة "الشعراوي" له: "أصبحت شعار عمري"

18 مايو 2020 - 09:38 م

كشف الإعلامي مفيد فوزي، الذي استطاع إجراء حوارًا صحفيًا مع الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، عن نصيحة الأخير له- رغم كونه مسيحيًا-، مؤكدًا أنها أصبحت "شعار عمره".

وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" جرى حوار بيني وبينه وقال لي قول الحمد لله ".

وأضاف مفيد فوزي:" قلت للشعراوي ليه أردد كلمة الحمد لله "، ورد الشعراوي قائلا «لتصون النعمة».

وتابع مفيد فوزي:" بعد استماعي لحديث الشيخ الشعراوي جعلت كلمة « الحمد لله» شعار عمري ".

وأضاف مفيد فوزي:"اللي بحبه أظهر جماليات شغله فقط ولكنني لا أجامله"، مضيفا:" الشخص الذي أكرهه لا أهاجمه ولكنني أتجاهله"، رافضا التعليق على أن الشعراوى السبب وراء ارتداء بعض الفنانات الحجاب.

وعلق فوزى على أداء الإعلامى تامر أمين قائلا: مجتهد يفهم جيدا حرفية المهنة، ولديه قبول، أما معتز الدمرداش واعى لا ينبغى أن يقدم برامج المنوعات طول العمر، أما محمد الغيطى فاكتفى بتعليق "أبو مى".

وتابع فوزى، : سأستضيف رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولى، على شاشة التليفزيون المصرى احتراما له، اللى كل لحم كتافى منه.