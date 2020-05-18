مفيد فوزي يكشف نصيحة "الشعراوي" له: "أصبحت شعار عمري"

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الشعراوي ومفيد فوزي
الشعراوي ومفيد فوزي
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محمد فضل

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مفيد فوزي

كشف الإعلامي مفيد فوزي، الذي استطاع إجراء حوارًا صحفيًا مع الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، عن نصيحة الأخير له- رغم كونه مسيحيًا-، مؤكدًا أنها أصبحت "شعار عمره".

وقال مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" جرى حوار بيني وبينه وقال لي  قول الحمد لله ".

وأضاف مفيد فوزي:"  قلت للشعراوي ليه أردد كلمة الحمد لله "، ورد الشعراوي قائلا «لتصون النعمة».

وتابع مفيد فوزي:" بعد استماعي لحديث الشيخ الشعراوي جعلت كلمة « الحمد لله»  شعار عمري ".

وأضاف مفيد فوزي:"اللي بحبه  أظهر جماليات شغله فقط ولكنني لا أجامله"، مضيفا:" الشخص الذي أكرهه لا أهاجمه ولكنني أتجاهله"، رافضا التعليق على أن الشعراوى السبب وراء ارتداء بعض الفنانات الحجاب.

وعلق فوزى على أداء الإعلامى تامر أمين قائلا: مجتهد يفهم جيدا حرفية المهنة، ولديه قبول، أما معتز الدمرداش واعى لا ينبغى أن يقدم برامج المنوعات طول العمر، أما محمد الغيطى فاكتفى بتعليق "أبو مى".

وتابع فوزى، : سأستضيف رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولى، على شاشة التليفزيون المصرى احتراما له، اللى كل لحم كتافى منه.


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