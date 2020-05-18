» "عار".. إلقاء طفلتين في بئر بقنا والسبب صادم

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نجحت جهود قوات الأمن في كشف ملابسات العثور على طفلتين ببئر عمقها 15 مترًا بمركز أبو تشت في محافظة قنا.
وكان اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا ، من مركز شرطة بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال، 4 أعوام ، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث، وتم العثور عليهما على قيد الحياة داخل بئر عمقه 15 مترا بالقرب من مقابر القرية، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق ،وكيل فرع البحث الجنائي ، والنقيب أحمد المعداوي ، معاون مباحث أبوتشت ، وتبين أن مرتكبي حمدي. ا. م، 37 عامًا ، وشقيقته ، 44 عاما ، " خال وخالة" والدة الطفلتين، قاما بخطفهما وإلقائهما في البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته أكثر من مرة بخلفة البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل.
تم ضبط المتهمين ، واعترفا بارتكابهما الواقعة ، في تحقيقات المباحث ، وأنكرا أمام النيابة ، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. 


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