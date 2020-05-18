إجراء صادم تجاه مودة الأدهم بعد القبض عليها

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نقلت قوات الأمن، مودة الأدهم ناشطة "تيك توك" إلى سجن النسا بالقناطر الخيرية، مساء اليوم، وفقًا لقرار قضائي.

وجاء ترحيل "الأدهم" إلى سجن النسا بعد رفض استئناف حبسها والتجديد لها 15 يوما.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تجديد حبس مودة الأدهم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام، بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة. 

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية، ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، ورصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.

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