فيديو.. مشاهد من حلقة نبيلة عبيد في "رامز مجنون رسمي"

حلت الفنانة نبيلة عبيد، ضيفة على الحلقة الـ25، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة «mbc مصر».

وفي الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي نبيلة عبيد في 3 صور لنجوم وهم للنجم محمد صلاح، والصورة الثانية كانت للفنانة ياسمين صبري، والثالثة كانت لرامز جلال والتي قالت عنه "بخاف على الناس منه"، ذلك قبل ظهوره بشخصيته الحقيقية.

وفي الفقرة الثانية، قام رامز جلال بالتردد في اللعب مع نبيلة عبيد في بداية الأمر، ليأخذ برأيها في لون شعره لتقول: "حلو.. والبدلة كمان اللي انت لابسها حلوة، ليقوم "رامز" برفعها من على كرسي الاعتراف لتقوله له: "قلبي بيدق.. نزلني".

ويوجه لها سؤال هل هناك خلافات بينها وبين النجمة نادية الجندي، لترد نبيلة عبيد قائلة: "لا.. أحنا علاقتنا زي الفل"، لتقول له إن هذه الخلافات كانت بينهما في الماضي بسبب الأعمال الفنية أما الآن لا يوجد أية خلافات.

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة وبسمة وبوسي وسوزان نجم الدين وأشرف بن شرقي وأروى جودة.



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