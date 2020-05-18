» تراجع وفيات "كورونا" بفرنسا اليوم الاثنين

تراجعت صيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد، فرنسا، حيث تم رصد 131 حالة اليوم الاثنين، مقابل 483 في إحصائية أمس الأحد.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 131 حالة وبلغت 28239، بينهم 17589 توفوا في المستشفيات و10650 في دور المسنين.

ويمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا للوفيات اليومية بالفيروس، مقارنة مع إحصائية اليوم السابق، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة يوم 15 مايو 104، وفي 16 مايو 96، وفي 17 مايو 483.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19361 إلى 19015، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2087 إلى 1998 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد بلغت 61728 شخصا.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس كورونا، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت تقديم الخدمات والمدارس.