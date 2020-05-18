» تراجع عدد المصابين بـ"كورونا" في قطر

18 مايو 2020 - 05:29 م

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعني تراجع عدد المصابين الذي وصل أمس الأحد لـ1632 حالة.

وقالت وزارة الصحة القطرية، إن 529 شخصا تعافوا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 4899 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس إلى 29055 مصابا، أما حصيلة الوفيات فقد بلغت 15 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن قطر أعلنت أمس الأحد، في حصيلة يومية عن تسجيل 1632 مؤكدة بالفيروس.