طقس سيء يضرب مصر لم تشهده منذ 45 عاما

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الطيب حسين

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ضربت موجة طقس سيء عدة محافظات لم تشهدها البلاد منذ 45 عاما.
وشهدت محافظات الصعيد قنا وأسوان، موجه طقس سيئ حيث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وهدم منازل، وتم رفع حالة الطوارئ بسبب هذا الطقس.
وأسفر الطقس السيئ في محافظة قنا عن انهيار 4 منازل بالوقف ونجع حمادي وقنا، وإصابة 12 شخصا بإصابات خفيفة تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما سقطت 36 شجرة وعمودان للكهرباء.

وتسببت العاصفة المناخية في يومها الأول في انقطاع الكهرباء عن عموم مراكز وقرى المحافظة، وفي رفع حالة الطوارئ المستمرة حتى الآن بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد من تواصلها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وغطت العاصفة الترابية عموم قنا وسط تساقط الثلوج التي حملتها السيول في طريق قنا – سفاجا.

 وقال أشرف الداودي، محافظ قنا إنه تم غلق كافة الطرق الصحراوية والزراعية بنطاق المحافظة نتيجة للعاصفة الترابية التي تضرب المحافظة، وذلك بالتنسيق بين إدارة شرطة المرور وإدارة الأزمات والمحافظات المجاورة، مع التأكيد على انعقاد غرفة العمليات الدائمة.

يذكر أن مركزي إدفو وكوم أمبو بأسوان، شهدا سيولا عارمة في شهر مايو من عام 1975، حيث أدت لتدمير نحو 200 منزل، بالإضافة لمقتل ثلاثة أشخاص، أما محافظة قنا فقد شهدت سيولا في أواخر أبريل عام 1985 على غير العادة أدت لموت 32 شخصا وانهيار عدد من المنازل.

ويعد الميعاد الأصلي للسيول في شهور الربيع والخريف في الصعيد، حيث شهدت محافظات الصعيد سيولا مدمرة، لاسيما في وقت الخريف، كان أشهرها سيل 1994 الذي أدى لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والسكة الحديدية، وأدى لتصريف نحو 250 مليون متر مكعب من المياه.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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