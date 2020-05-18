الأوقاف: صلاة العيد في هذا المسجد فقط

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن بث صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا من العاملين بالوزارة، بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إذاعة تكبيرات عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت بالمساجد، مع استمرار غلقها ودون وجود أي تجمعات، تجنباً للإصابة بفيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أنه سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد، مع التشديد على عدم السماح بتواجد مواطنين بداخلها، واستمرار تعليق صلاة الجمع والجماعات.

وأوضحت الغرفة، أن المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة، هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بالضوابط التالية:

1 - أن يكون المسجد من المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.

2 - أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لتشغيل تكبيرات العيد، والالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم

3- تواجد إمام المسجد والعمال وعدم وجود أي شخص آخر داخل المسجد أثناء صلاة العيد.

4 - غلق المسجد غلقا تاما أثناء صلاة العيد.

5 - متابعة المفتشين بكل منطقة لما يتم بثه عبر المساجد، وتدوين أي مخالفات تحدث.

6- تطبيق العقوبات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن التجمعات حال حدوث أي تجمع أمام أو داخل المسجد.