فنانة شهيرة تعلن عن حملها بعد براءتها من قضية "مخلة بالشرف"

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دنيا بطمة
دنيا بطمة
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محمد فضل

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حمل

فنانة

دنيا بطمة

مخلة بالشرف

فاجأت الفنانة المغربية ?الشهيرة دنيا بطمة، الجميع بالإعلان? عن حملها بطفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني ?محمد الترك?.

وظهرت دنيا بطمة في فيديو تداوله رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث فيه عن حملها من طفلها الثاني.

أما عن جنس الجنين، فأكدت بطمة أنها لا تعرف بعد، لكنها خلال إسبوعين ستتمكن من معرفة جنسه، وعندها ستعلن الأمر.

وكانت محكمة في مراكش، قضت ببراءة المطربة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، في تهمتي النصب والمشاركة في الملف المعرف بملف "حمزة مون بيبي" وفضائح المشاهير، والتي اتهمت بتسريب صور وفيدوهات مخلة لفنانان ومشاهير، وقررت المحكمة إسقاط التهمة عنهما لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

واتهمت "بطمة" بنشر أسرار وفضائح مشاهير وابتزازهم عبر "إنستجرام" و"سناب شات"، عبر الحساب الإلكتروني "حمزة موزن بيبي" الذي عمد إلى ابتزاز المشاهير، وكان من أبرز ضحاياه المذيعة المغربية مريم سعيد.

واعتقلت شقيقة بطمة "ابتسام" في منتصف مارس الماضي بموجب قرار من محكمة الاستئناف في مراكش، بينما توبعت الأخرى في القضية بعد إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات مع منعها من السفر خارج المغرب.

وأمر قاضي التحقيق في محكمة مراكش الابتدائية بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة، معتبرًا أن الأدلة ضدهما غير كافية.

لكن القاضي أمر بمتابعة الشقيقتين بتهم "بث وقائع كاذبة بغرض المس بحياة أشخاص قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والتهديد"، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.

كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة متهمتين في القضية نفسها هما: عيشة عياش، وصوفيا شاكيري، بتهم من بينها "النصب والتشهير".


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