الدولار يختم تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع غير مسبوق

18 مايو 2020 - 03:15 م

شهدت أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري ارتفاعًا غير مسبوق لأول مرة منذ شهرين، في معظم البنوك المصرية والبنوك العاملة في مصر.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع أمس.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، قرشين إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 4 قروش في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك العربي الإفريقي إلى15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك الأسكندرية إلى 3 قروش إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.