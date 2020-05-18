» نقيب المأذونين: ده كلام فاضي ومسكنا صاحب الشائعة

18 مايو 2020 - 02:24 م

رد إسلام عامر، نقيب المأذونين، على الأنباء التي تناولها البعض مؤخرا بشأن إنه سحب دفاتر المأذونين، لمنع عقود الزواج، قائلا: "كل ما يثار مجرد شائعات"، معقبا: "إحنا بقينا بلد شائعات، ده واحد فاضي ماسك التليفون وعمال يكتب أي حاجة".



وأضاف " عامر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشخص الذي أصدر شائعة سحب دفاتر المأذنونين، شخص منتحل صفة مأذون وتم التوصل إليه.



وتابع: "هناك أشخاص ينوون عقد قرانهم في شهر سبتمبر المقبل، وبعد سماعهم لتلك الشائعات رغبوا في تقديم المواعيد، لافتا إلى أن كل المأذونين يتخذون كل الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل مجلس الوزراء، ويتم منع التجمعات أثناء عقد القران للحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا"

