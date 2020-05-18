"المالية" تزف خبرا سارا للمواطنين

18 مايو 2020 - 01:20 م





أكد الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بالمالية، أن وزير المالية وجه بتقديم مواعيد صرف الرواتب الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي قبل عيد الفطر لتدبير احتياجات الموظفين، ولذلك سيتم صرف الرواتب بدءًا من اليوم وحتى 28.



و أوضح "إبراهيم"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الإثنين، أن الأساس بوزارة المالية الآن هو صرف رواتب العاملين بالدولة والقطاع الحكومي من اليوم الـ24 إلى 28 من كل شهر، لافتًا إلى أن ذلك أصبح نظامًا أساسيًا منذ بداية تطبيق الميكنة.



وتابع:" رئيس وحدة الميكنة بالمالية :"بأن هناك تجاوبًا سريعًا من الوزارة في الشعور باحتياجات المواطن، وهناك فاعلية مع العاملين".

