"القباج" تختبر بوابة تعقيم مؤسسة بالشرقية

18 مايو 2020 - 01:03 م

أشادت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بوابة تعقيم وتم إنتاجها ذاتيا في ورش الدار وبتكلفة بسيطة وتحت إشراف مدربي ورشة الكهرباء

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها علي المدخل الرئيسي بديوان عام الوزارة.

وأكدت القباج علي توفير كافة أوجه الدعم لأبناء دار التربية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي

وقالت القباج أن نجاح أبناءنا في دار التربية في تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الأبناء علي الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسئولية وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم

وأوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ان وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمة لأبناء دار التربية ووجهت بدعمهم وكان لتشجيعها لهم عظيم الأثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وبأقل تكلفه وانه تم إنتاج 8 بوابات حتى الآن وسيتم التوسع في إنتاج أعداد اكبر وتكلفة اقل

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكاريه مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.