كريمة: ابن تيمية كفر والدي الرسول

18 مايو 2020 - 12:16 م

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الإمام ابن تيمية ،قائلا: "سلبياته أكثر من الإيجابيات، فقد كفّر أهل مصر، وكفر الأشاعرة والصوفية، كما كفر والدي الرسول.



وأضاف خلال حواره لبرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ابن تيمية فتح باب التكفير، وهذا الأمر هو المتكأ الرئيسي للعنف وإراقة الدماء.



وتابع: "ابن تيمية كفر أيضا الأشاعرة وتتبى فكره المتسلفة الوهابية ضد الأزهر وضد 90% من مسلمي العالم الآن، ولولا السلفية المعاصرة وقت محمد ابن عبد الوهاب لمات فكر ابن تيمية .

