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سبب محرج يمنع ياسر جلال من الظهور في برنامج شقيقه

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ياسر جلال
ياسر جلال
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إيمان هاني

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العربية الحدث

رامز جلال

ياسر جلال

كشف الفنان ياسر جلال، عن سر عدم ظهوره مع شقيقه رامز جلال في سلسلة برنامجه الرمضاني المتخصصة في المقالب، قائلا: "أنا بطبيعتي ما بطلعش في برامج بوجه عام إلا للحبايب ورامز يعرف ذلك ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث": أنه لا يظهر في برامج مقابل المال معقبا: "مبحبش أطلع في برنامج مقابل فلوس البرامج دي بتجبلي بتوتر حاد ".

وفي سياق آخر، كشف عن أن أهم الأعمال الرمضانية التي حازت إعجابه ودفعته لمشاهدتها قائلا: "مسلسل البرنس لمحمد رمضان والاختيار والنهاية هي أعمال رائعة بالإضافة لمسلسل فلاتينو للزعيم عادل إمام ومسلسل 100 وش" .

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