» على الهواء.. ياسر جلال يتعرض لهبوط في الدورة الدموية

تعرض الفنان ياسر جلال، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "العربية - الحدث"، لهبوط في الدورة الدموية .

تحدث ياسر جلال عبر Skybe من منزله، عن كواليس مشاركته في مسلسل "الفتوة"، وردود الأفعال التي تلقاها.

وأكد ياسر جلال أن عمالقة كبار الفنانين قدموا دور الفتوة، مشيرا إلى أن دورة في مسلسل الفتوة لشخص يحاول تحقيق العدل ويختلف كثيرا.

لكن تعرض ياسر جلال لهبوط في الدورة الدموية خلال حديثه، ليعتذر للميس الحديدي، موضحا أنه يشعر بدوار وصعوبة في التنفس، فتنصحه لميس بأن يطلب منهم في المنزل أن يعطوه أي مشروب يهدئ الدوار الذي يشعر به.

وأثناء حديثه طالب الفنان من الإعلامية لميس الحديدي، بالتوقف عن التصريحات، قائلا: "من فضلك يا لميس مش قادر أكمل أنا حاسس بدوخة بسيطة، ومش هقدر أرد دلوقتي عن الكلام وأديني شوية وقت".

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.