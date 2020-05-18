» قبائل الأمازون تنضم لضحايا "كورونا" بتسجيل أول حالة

18 مايو 2020 - 11:26 ص

أعلنت وزارة الصحة الإكوادورية عن اكتشاف أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قببيلة "واوراني" وهي من قبائل الأمازون الأصلية.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته "سكاي نيوز" أن المصابة هي امرأة حامل تبلغ من العمر 17 عاما وبدأت أعراض المرض تظهر عليها في 4 مايو الجاري ،و تم نقلها إلى مستشفى في العاصمة كيتو ووضعت في العزل دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

في سياق متصل تحققت الحكومة الفيدرالية من المخالطين للفتاة بالتنسيق مع زعماء السكان الأصليين وهم حوالي 40 شخصا كانت الشابة تواصلت معهم في مجتمع "ميواجونو" والذي ينتمي إليه 1140 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة في "واورني" إلي أنه يوجد 17 مواطنا لديهم تاريخ مرضي في الجهاز التنفسي وحتى الآن يوجد 6 منهم يظهرون أعراض وتم إجراء اختبار لـ 20 فردا حتى الآن بمسحات من البلعوم.

جدير بالذكر أن الإكوادور تعتبر من أكثر بلاد أميركا اللاتينية تضررا من الوباء حيث سجلت 33 ألف إصابة و أكثر من 2700 حالة وفاة.