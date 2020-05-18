  • الإثنين 18 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
"الحوفي": بكيت لرفضي قرار الإفراج عن النشطاء

"الحوفي": ابن تيمية كان يتطاول على من يكبرونه ووالده عنفه

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متظاهرين عرب بـ"عكا"

إسرائيل تكشف سبب وفاة السفير الصيني بتل أبيب

بلاغ يتهم مرفق إسعاف الغربية بالإهمال

سوهاج.. تسمم 117 شخصًا لتناولهم وجبات إفطار فاسدة

الإعلامي عمرو أديب

في حاجة مهمة متوقف عليها شغلك هتختفي بعد يومين

الإعلامي أحمد موسي

"موسى" لمحافظ القاهرة: في حاجات غلط بتحصل بالليل

مدبولي

الوزراء: دول آخر حاجة ممكن نفكر نرجعها للعمل

محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

"أول الغيث قطرة".. الأوقاف تزف خبرا سارا للمواطنين

سلالة جديدة من "كورنا"

رئيس دولة أفريقية: ابني تعافي من كورونا بالليمون والزنجبيل

الإعلامية لميس الحديدي

"الحديدي" منفعلة: "سندفع الثمن قريبا"

مقبرة أثرية نادرة في " البهنسا"

الكشف عن مقبرة أثرية نادرة في " البهنسا"

النيابة تكشف السر وراء انتحار فتاة مترو العباسية

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج

#

سهير رمزي تكشف السر وراء انفصالها عن الفيشاوي

#

قرار هام من النيابة بشأن حنين فتاة "تيك توك"

#

فنانة شهيرة تكشف السر وراء غيابها في رمضان

انتحار

النيابة

الوايلي

فتاة العباسية

مترو العباسية

أصدرت نيابة الوايلي أمرا بتشريح جثة الفتاة التي انتحرت أمس بإلقاء نفسها أسفل عجلات مترو الانفاق بمحطة مترو العباسية، وكشفت النيابة عن أن السبب وراء انتحار الفتاة هو خلافات أسرية.

وأضافت النيابة أنه سيتم التصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، بعد أن كلفت المباحث الجنائية باستكمال التحقيقات و استدعاء أهل الفتاة لسماع أقوالهم.

وكان المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي المقدم أحمد سمير رئيس المباحث انتقل لمكان الحادث بعد البلاغ الذي تلقاه القسم ليجد جثة لطالبة تدعي" س .س " وتبلغ من العمر 22 عام مقيمة بمنطقة المطرية مفصولة الرأس وعثر بحوزتها علي 15 جنيه وهاتف محمول، وكشفت التحقيقات المبدئية عن أن الفتاة دخلت إلي المحطة وألقت بنفسها أسفل عجلات القطار 312 وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» النيابة تكشف السر وراء انتحار فتاة مترو العباسية
» "التعليم" تكشف موعد نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوي
» فنانة شهيرة: الفن حر ولا يجب منع المشاهد الجريئة
» بينها المكيروباصات.. قائمة الفئات المستثناة من قرارات الإغلاق في العيد
» مقتل طيار في استعراض لسلاح الجو الكندي
» "الحديدي" منفعلة: "سندفع الثمن قريبا"
» حريق في باب الشعرية والحماية المدنية تسيطر عليه
» صلاح ينشر أحدث صور ابنته مكة: تركب هذا الشيء
» فتاة تتمنى الموت لـ عادل إمام .. فكيف رد عليها ساويرس؟
» نجم الزمالك: قررت الانتقال إلى الأهلي رغم وجود الكثير من العروض
» فنانة شهيرة: هالة سرحان ظلت تتحرش بي لمدة 3 أيام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية