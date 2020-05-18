في حاجة مهمة متوقف عليها شغلك هتختفي بعد يومين

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الإعلامي عمرو أديب
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الحكومة

ام بى سى مصر

كورونا

عيد الفطر

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة أمس لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر، قائلا: " عايزين الدنيا تهدى شوية والناس تبطل تنزل الشارع بدون سبب".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مخاطبا المواطنين :"ليه الناس هتنزل تشتري حاجة العيد.. ومفيش عيد"، منوها بأن ارتداء الكمامة سيكون إجباريا من 30 مايو.

وطالب الإعلامي بتوفير الكمامة للمواطنين، معلقا: "مش هنقدر نعملها إجبارية، وهي مش متوفرة"، متوقعا اختفاء الكمامات من السوق بعد قرار الحكومة بجعل ارتداؤها إجباريا ، معقبا :" فيه حاجة مهمة متوقف عليها شغل و مشاوريك بس للأسف يومين وهتختفي، متابعا : "الحقوا اشتروا الكمامات".

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