» "الحديدي" منفعلة: "سندفع الثمن قريبا"

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أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها؛ لمواجهة فيروس كورونا، قائلة: نعم "أي تكدس وتجمهر سندفع ثمنه في الأسابيع المقبلة".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن خطة مجلس الوزراء للفترة المقبلة والمقسمة على 3 مراحل مبنية على التعايش مع الفيروس .

وأوضحت أن حصيلة الأحد لفيروس كورونا هي الأعلى على الإطلاق، معقبة:"التزموا يا مصريين و إلا سندفع الثمن قريبا".

و أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ،أمس الأحد، عن خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

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