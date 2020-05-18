» حريق في باب الشعرية والدفاع المدني يسيطر عليه

متابعات- أمينة عبد العال
شب حريق في غرفة من الخشب أعلي عقار بمنطقة باب الشعرية في الساعات الأولي من صباح اليوم ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية قد تلقت بلاغ يفيد بنشوب حريق أعلي سطح منزل بمنطقة باب الشعرية ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين المواطنين حسبما نشرت "صدي البلد".
جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحريات لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.
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