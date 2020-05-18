» حريق في باب الشعرية والدفاع المدني يسيطر عليه

18 مايو 2020 - 09:04 ص

شب حريق في غرفة من الخشب أعلي عقار بمنطقة باب الشعرية في الساعات الأولي من صباح اليوم ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية قد تلقت بلاغ يفيد بنشوب حريق أعلي سطح منزل بمنطقة باب الشعرية ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين المواطنين حسبما نشرت "صدي البلد".

جدير بالذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحريات لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.